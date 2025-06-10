В Алуксне спасатели извлекли из озера тело утонувшего: за год в воде погибло уже 50 человек

Качество воды в официальных местах для купания в начале каждого месяца проверяет Инспекция здравоохранения, а Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды в этом году продолжает практику прошлых лет — мониторинг качества воды также проводится в 20 популярных у жителей зонах отдыха у водоемов.