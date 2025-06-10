В Алуксне спасатели извлекли из озера тело утонувшего: за год в воде погибло уже 50 человек
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

В Алуксне спасатели извлекли из озера тело утонувшего: за год в воде погибло уже 50 человек

Отдел новостей

LETA

В понедельник в Алуксне спасатели нашли в озере тело утонувшего человека. Таким образом, с начала года в водоемах Латвии утонули уже 50 человек.

Из Алуксне поступил вызов о том, что в воде замечено тело человека. Спасатели извлекли его из воды и доставили на берег, где медики констатировали его смерть.

Во время официального купального сезона, который начался 15 мая, в водоемах найдены уже шесть утонувших.

Таким образом, общее число погибших в водоемах с начала года достигло уже 50 человек.

Качество воды в официальных местах для купания в начале каждого месяца проверяет Инспекция здравоохранения, а Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды в этом году продолжает практику прошлых лет — мониторинг качества воды также проводится в 20 популярных у жителей зонах отдыха у водоемов.

19 мая на пляже Кипсалы Рижская муниципальная полиция официально открыла новый купальный сезон во всех столичных зонах для купания.

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