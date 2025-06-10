В Алуксне спасатели извлекли из озера тело утонувшего: за год в воде погибло уже 50 человек
В понедельник в Алуксне спасатели нашли в озере тело утонувшего человека. Таким образом, с начала года в водоемах Латвии утонули уже 50 человек.
Из Алуксне поступил вызов о том, что в воде замечено тело человека. Спасатели извлекли его из воды и доставили на берег, где медики констатировали его смерть.
Во время официального купального сезона, который начался 15 мая, в водоемах найдены уже шесть утонувших.
Таким образом, общее число погибших в водоемах с начала года достигло уже 50 человек.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что во всех восьми официальных местах для купания в Риге хорошее качество воды.
Качество воды в официальных местах для купания в начале каждого месяца проверяет Инспекция здравоохранения, а Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды в этом году продолжает практику прошлых лет — мониторинг качества воды также проводится в 20 популярных у жителей зонах отдыха у водоемов.
В Риге открыт купальный сезон (весна 2025)
19 мая на пляже Кипсалы Рижская муниципальная полиция официально открыла новый купальный сезон во всех столичных зонах для купания.