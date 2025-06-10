Стало известно, сколько должна зарабатывать латвийская семья, чтобы позволить себе купить дом

Как говорят эксперты, спрос на жилье за пределами Риги и прилегающих к ней краев продолжает увеличиваться, чему в значительной степени способствуют возможности удаленной работы, позволяющие людям выбирать место жительства в соответствии со своими предпочтениями, а не в зависимости от расположения рабочего места. Более спокойная среда и медленный ритм жизни становятся важным преимуществом для тех, кто хочет избежать спешки большого города. В то же время выбор места жительства часто зависит от исторического проживания семьи — жилье приобретается в регионе, где находятся корни семьи. Хотя нередко место жительства подбирается с учетом расположения работы, решающую роль часто играет сила привычки и эмоциональная привязанность к определенному месту.