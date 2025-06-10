Стало известно, сколько должна зарабатывать латвийская семья, чтобы позволить себе купить дом
Спрос на частные дома за пределами Риги и вокруг нее растет, поскольку все больше людей хотят жить в регионах, где предлагается более доступная по цене недвижимость, спокойная среда и развитая инфраструктура, позволяющая сохранять удобную связь с городами.
Согласно данным Государственной земельной службы, в сделках с частными домами за пределами Риги и ближайших к ней краев доминируют Огрсский и Валмиерский края в Видземе (30%), Аугшдаугавский и Резекненский края в Латгале (22%), Тукумский и Южнокурземский края в Курземе (18%) и Баусский и Елгавский края в Земгале (13%). В свою очередь, в пятерку городов, где в прошлом году вне Риги и окрестностей чаще всего строились частные дома, вошли Елгава, Юрмала, Даугавпилс, Вентспилс и Лиепая, оставив позади Резекне.
По данным банков, в настоящее время чаще всего на покупку или строительство частного дома решаются семьи с двумя детьми, и средняя сумма кредита составляет 165 тысяч евро на срок 26 лет. Доход таких семей составляет около 3900 евро.
Что касается сделок с земельными участками, то, согласно данным Государственной земельной службы, список самых популярных краев схож — на первых местах Огрский, Тукумский и Бауский края. Среди городов за пределами Риги и ее окрестностей наибольшее количество сделок с землей было заключено в Елгаве и Даугавпилсе.
Как говорят эксперты, спрос на жилье за пределами Риги и прилегающих к ней краев продолжает увеличиваться, чему в значительной степени способствуют возможности удаленной работы, позволяющие людям выбирать место жительства в соответствии со своими предпочтениями, а не в зависимости от расположения рабочего места. Более спокойная среда и медленный ритм жизни становятся важным преимуществом для тех, кто хочет избежать спешки большого города. В то же время выбор места жительства часто зависит от исторического проживания семьи — жилье приобретается в регионе, где находятся корни семьи. Хотя нередко место жительства подбирается с учетом расположения работы, решающую роль часто играет сила привычки и эмоциональная привязанность к определенному месту.
Тем временем, в ходе недавно проведенного опроса выяснилось, что большинство — 68% жителей Латвии — считают покупку жилья экономически более выгодной, чем аренду.