И хочется и колется: многие жители Латвии признались, что не могут позволить себе свое жилье
В ходе недавно проведенного опроса выяснилось, что большинство — 68% жителей Латвии — считают покупку жилья экономически более выгодной, чем аренду. При этом 36% из этих респондентов признают, что, несмотря на то, что владение собственным жильем является лучшим решением для семейного бюджета, не все могут себе это позволить.
Еще 28% опрошенных в данный момент вовсе не задумываются о покупке жилья. Лишь 4% жителей Латвии считают, что покупка жилья менее выгодна по сравнению с его арендой. Особенно часто покупку жилья как экономически целесообразное решение отмечают респонденты в возрасте от 30 до 39 лет — так считают 81% представителей этой возрастной группы.
Схожие тенденции наблюдаются и среди жителей близкой Латвии Северной страны — Финляндии. Там до 42% респондентов считают владение жильем экономически выгоднее аренды. В то же время 29% отдают предпочтение аренде по финансовым соображениям. Ситуация схожа с Латвией, где более трети опрошенных считают, что не все могут позволить себе покупку жилья. Как в Латвии, так и в Финляндии наиболее заметны различия между представителями разных возрастных групп. Например, многие молодые люди тщательно взвешивают, что для них выгоднее — покупка или аренда жилья. В Финляндии около трети молодых респондентов, которые сейчас живут в арендованном жилье, с удовольствием приобрели бы собственное».
По мнению экспертов, если еще год назад, когда ставки Euribor были на рекордно высоком уровне, аренда квартиры без сомнения была более выгодным решением, то в настоящий момент ситуация кардинально изменилась — покупка жилья и связанные с ней ежемесячные выплаты по ипотеке значительно ниже ежемесячной стоимости аренды.
Как мы недавно писали, специалисты отмечают, что сегмент жилья в Риге демонстрирует признаки стабилизации. Ожидается, что в 2025 году на рынок недвижимости могут быть выставлены около новых 2200 квартир.