И хочется и колется: многие жители Латвии признались, что не могут позволить себе свое жилье

Схожие тенденции наблюдаются и среди жителей близкой Латвии Северной страны — Финляндии. Там до 42% респондентов считают владение жильем экономически выгоднее аренды. В то же время 29% отдают предпочтение аренде по финансовым соображениям. Ситуация схожа с Латвией, где более трети опрошенных считают, что не все могут позволить себе покупку жилья. Как в Латвии, так и в Финляндии наиболее заметны различия между представителями разных возрастных групп. Например, многие молодые люди тщательно взвешивают, что для них выгоднее — покупка или аренда жилья. В Финляндии около трети молодых респондентов, которые сейчас живут в арендованном жилье, с удовольствием приобрели бы собственное».