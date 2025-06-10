Юлия Степаненко: "Суверенная власть" предложит распустить думу через год, если будет видно, что она плохо работает

По словам Степаненко, "Суверенная власть", находясь в оппозиции, заставит работать и тех, кто не хочет этого делать. Она сообщила, что "Суверенная власть" и "Младолатыши" готовят предложение о проведении полного аудита в самоуправлении. Также они будут первыми, кто предложит распустить думу через год, если будет видно, что она не работает так, как ожидают рижане. Уже сейчас, по словам Степаненко, среди избирателей ощущается сильное разочарование.