Коалиция в Рижской думе: Кирсис настаивает на единственном варианте

В интервью передаче "900 секунд" Вилнис Кирсис отметил, что "Новое Единство" будет участвовать в переговорах о формировании коалиции без каких-либо требований или ультиматумов, так как считает, что ее нужно создать как можно быстрее и приступить к работе. Кирсис выразил надежду на то, что коалицию удастся сформировать до Лиго, и, если результаты выборов не будут оспорены, то первое заседание может состояться примерно 20 июня.