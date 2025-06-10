В ходе исследования ученые выяснили, где человек имеет больше шансов выжить при ядерном взрыве

Исследователи подчеркивают, что больше всего пострадают те, кто будет находиться в коридорах и возле окон. Именно поэтому они советуют в случае ядерной угрозы прятаться как можно дальше от дверных и оконных проемов, а лучшим вариантом могут стать внутренние комнаты без окон, расположенные как можно дальше от внешних стен.