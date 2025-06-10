В ходе исследования ученые выяснили, где человек имеет больше шансов выжить при ядерном взрыве
Недавно опубликованное исследование Университета Никосии показало, что самое опасное место для человека в условно уцелевших зданиях - это пространство, где проходят взрывные воздушные потоки. Именно они, а не обвал конструкций, могут стать главной причиной смертей в зоне умеренного повреждения.
Моделирование, основанное на 750-килотонной боеголовке - подобной российской РС-28 "Сармат" - выявило, что даже прочные железобетонные здания не гарантируют безопасности. Взрывная волна способна создать внутри помещений настолько мощные потоки воздуха, что они поднимают людей в воздух и с силой бросают их о стены. Это может приводить к тяжелым травмам или мгновенной смерти.
Исследователи подчеркивают, что больше всего пострадают те, кто будет находиться в коридорах и возле окон. Именно поэтому они советуют в случае ядерной угрозы прятаться как можно дальше от дверных и оконных проемов, а лучшим вариантом могут стать внутренние комнаты без окон, расположенные как можно дальше от внешних стен.
Исследование также объясняет, что эффект взрыва зависит от высоты детонации: воздушные взрывы охватывают большую территорию, а наземные наносят более сильный удар по ближним объектам. Избыточное давление более 20 psi полностью уничтожает бетонные сооружения, а уже при 3 psi люди серьезно травмируются или погибают, даже если здание не разрушено.
Но лучше всего, конечно, во время взрыва находиться в специальном бункере. Как мы недавно писали, одна европейская страна объявлена мировым лидером по количеству ядерных бункеров на душу населения. Их там так много, что в них можно разместить все население государства.