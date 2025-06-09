Вторая отставка в Восточной больнице: уходит председатель совета Эдгар Лабсвирс
Спустя несколько недель после того, как председатель правления Восточной клинической университетской больницы Риги (RAKUS) подал в отставку, о решении покинуть должность сообщил и председатель совета больницы Эдгар Лабсвирс, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.
По словам Лабсвирса, его решение может улучшить сотрудничество между правлением и советом, снизить недовольство коллектива больницы сложившейся ситуацией, а также способствовать как можно более скорому началу поэтапной реконструкции Латвийского онкологического центра (LOC).
В настоящее время в совете RAKUS продолжают работу два члена совета — Валтс Аболс и Йоланта Розе. В правлении больницы продолжают работать три члена — Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюнс.
Оперативная деятельность больницы не нарушена: пациентам продолжают оказывать как неотложную, так и плановую медицинскую помощь.
Совет и правление RAKUS должны до 12 июня подготовить план по реконструкции LOC, предусматривая ее реализацию поэтапно — в рамках доступного финансирования, а также оценив возможные альтернативные источники привлечения средств. Одновременно необходимо обеспечить, чтобы функции LOC сохранялись и переносились в соответствии с критериями качества и в интересах пациентов.