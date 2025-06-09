Вторая отставка в Восточной больнице: уходит председатель совета Эдгар Лабсвирс

Совет и правление RAKUS должны до 12 июня подготовить план по реконструкции LOC, предусматривая ее реализацию поэтапно — в рамках доступного финансирования, а также оценив возможные альтернативные источники привлечения средств. Одновременно необходимо обеспечить, чтобы функции LOC сохранялись и переносились в соответствии с критериями качества и в интересах пациентов.