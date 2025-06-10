Пришло время для родителей подумать о безопасности детей на батутах и надувных аттракционах

Перед покупкой батута PTAC советует проверить маркировку — безопасный батут должен иметь маркировку "CE" и соответствовать стандарту "EN 71-14". Также батуты необходимо устанавливать только на ровной поверхности, с мягким покрытием или на траве, вдали от деревьев, заборов и других препятствий. Обязательно использовать защитную сетку и регулярно проверять крепления.