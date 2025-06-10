Пришло время для родителей подумать о безопасности детей на батутах и надувных аттракционах
Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает родителей уделять внимание безопасности детей при использовании батутов и надувных аттракционов.
Безопасность начинается с знаний и ответственного поведения! В Центре защиты прав потребителей подчеркивают, что важно соблюдать правила безопасности детей, например при использовании батутов и надувных аттракционов.
Перед покупкой батута PTAC советует проверить маркировку — безопасный батут должен иметь маркировку "CE" и соответствовать стандарту "EN 71-14". Также батуты необходимо устанавливать только на ровной поверхности, с мягким покрытием или на траве, вдали от деревьев, заборов и других препятствий. Обязательно использовать защитную сетку и регулярно проверять крепления.
Что касается надувных аттракционов, PTAC рекомендует убедиться, что они установлены профессионально и надежно закреплены, а компрессор и провода недоступны для пользователей. Кроме того, следует использовать только сертифицированные аттракционы с соответствующими сертификатами безопасности "EN 14960".
PTAC также призывает сообщать о небезопасных батутах или надувных аттракционах, которые привели к травмам или потенциально могут их вызвать.