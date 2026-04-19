Кулдига приглашает на праздник "летающих рыб" - зрелище, которое бывает только раз в году
В апреле в Кулдиге пройдет праздник «Летающие рыбы в Кулдиге 2026» (Lido zivis Kuldīgā 2026), посвященный уникальному природному явлению — весной рыбы во время нереста перепрыгивают через Вентас румбу, создавая зрелище, которое каждый год привлекает туристов.
Праздник станет главным событием весеннего сезона и объединит природу, путешествия и развлечения. В городе пройдет ярмарка местных продуктов, состоятся соревнования по рыбалке на Венте, а также будет представлено туристическое предложение не только Кулдигского края, но и всем Курземе и Латвии.
Посетители смогут познакомиться с предложениями местных предпринимателей, узнать о местах отдыха и активностях, а также попробовать часть развлечений на месте — лодочные и SUP-прогулки, семейные развлечения, творческие мастерские для детей, художественные активности и аттракцион «Золотая икра» в Алекшупите.
Организаторы обещают, что это будет не только возможность увидеть знаменитых «летающих рыб», но и почувствовать атмосферу Кулдиги, а возможно — найти повод вернуться сюда снова или продолжить путешествие по Курземе.
Летающая рыба в Кулдиге
Весну в Латвии характеризует не только цветение сакуры в Пардаугаве, но и прыгающая рыба в реке Вента.