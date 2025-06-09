Соцсети сильнее трибуны Сейма? Как "Суверенная власть" завоевала 8 мандатов в Рижской думе и обошла партию Росликова
Одной из неожиданностей на муниципальных выборах в Риге и в некоторых других латвийских городах стали результаты объединенных партий "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши". В Риге их список опередил партию "За стабильность!", которую многие считали их главным конкурентом и которая до этого демонстрировала более высокие рейтинги. Что же перевесило чашу весов в пользу "Суверенной власти" и "Младолатышей"?
Представители этих политических организаций с воодушевлением восприняли итоги опросов избирателей в Риге в субботу вечером. Объединение, в которое входят активисты соцсетей, участники различных протестов и распространители конспирологических теорий, на выборах показало результат лучше, чем предсказывали опросы - более 12% голосов и восемь мандатов в городской думе, пишет Lsm.lv. "Один из моментов, который я хочу подчеркнуть, это очень удачный старт "Суверенной власти", которая фактически вытеснила "За стабильность!" и ее лидера Алексея Росликова, поскольку они борются за один и тот же электорат", - отметил политолог Янис Икстенс.
В ходе предвыборных опросов более радикально настроенные русскоязычные избиратели отдавали предпочтение оппозиционной парламентской партии "За стабильность!", однако по итогам выборов она получила лишь около 7% голосов и пять мест в думе. "Большой негативный вклад в это внесла "Суверенная власть" - ее лидер Юлия Степаненко в течение трех недель до выборов старалась ослабить оппонентов, распространяя негативную и не самую достоверную информацию", - отметил Росликов.
На прошлой неделе он не упустил возможности привлечь к себе внимание, резко высказавшись с трибуны Сейма по вопросу о поданной Нацобъединением декларации о последствиях русификации, за что был выдворен из зала заседаний. Это могло бы стать маленькой победой Росликова перед выборами, однако конкуренты из "Суверенной власти" обернули эту ситуацию в соцсетях против него. Например, популярный тиктокер и сторонник "Суверенной власти" Илья Магнус обвинил Росликова и лидера "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса в том, что они не остановили передачу декларации на рассмотрение комиссиям. Видео набрало почти 300 000 просмотров.