Соцсети сильнее трибуны Сейма? Как "Суверенная власть" завоевала 8 мандатов в Рижской думе и обошла партию Росликова

На прошлой неделе он не упустил возможности привлечь к себе внимание, резко высказавшись с трибуны Сейма по вопросу о поданной Нацобъединением декларации о последствиях русификации, за что был выдворен из зала заседаний. Это могло бы стать маленькой победой Росликова перед выборами, однако конкуренты из "Суверенной власти" обернули эту ситуацию в соцсетях против него. Например, популярный тиктокер и сторонник "Суверенной власти" Илья Магнус обвинил Росликова и лидера "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса в том, что они не остановили передачу декларации на рассмотрение комиссиям. Видео набрало почти 300 000 просмотров.