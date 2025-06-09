Жителям Латвии дадут по 500 евро на повышение цифровых навыков. Куда идти за деньгами?
С 9 по 20 июня Государственное агентство по развитию образования (Valsts izglītības attīstības aģentūra - VIAA) предлагает взрослым записаться на обучение цифровым навыкам среднего и высокого уровня на платформе stars.gov.lv. Используя индивидуальный учебный счет (IMK), взрослым от 18 лет предоставляется финансирование в размере 500 евро.
Взрослые смогут выбрать одну из почти 100 образовательных программ, направленных на освоение цифровых навыков на среднем и высоком уровне (уровни DigComp 4–6), которые предлагают 20 учебных заведений по всей Латвии.
В зависимости от содержания программы обучение будет проходить дистанционно, очно или в смешанном формате (теория онлайн, практика очно). Объем программ различается: курсы — от 50 до 156 часов, учебные модули — от 80 до 160 часов, модули профессионального образования — от 20 до 130 часов, а объединенные модули — от 26 до 458 часов.
В рамках проекта «Цифровые навыки для специалистов» предоставляется финансирование в размере 500 евро на освоение выбранной образовательной программы. Финансирование не предоставляется тем, кто не выбрал программу после получения предыдущего финансирования в рамках этого проекта, а также тем, кто продолжает или прекратил обучение. Финансирование можно использовать для прохождения программ до 30 апреля 2026 года. После завершения обучения участник получает удостоверение.
Платформа stars.gov.lv, которую развивает VIAA в сотрудничестве с Министерством образования и науки, представляет собой единое решение как для поставщиков услуг образования, так и для лиц, осваивающих новые или совершенствующих уже имеющиеся навыки.
На платформе лица от 18 лет, независимо от их занятости, могут создать свой индивидуальный учебный счет (IMK), записаться на обучение, получить софинансирование, а также пройти оценку цифровых и других навыков. Полный функционал платформы планируется внедрить поэтапно до мая 2026 года.
Для латвийских детей, однако, дистанционного обучения больше не предусматривают. Министерство образования и науки настаивает на необходимости очного обучения.