Жителям Латвии дадут по 500 евро на повышение цифровых навыков. Куда идти за деньгами?

В рамках проекта «Цифровые навыки для специалистов» предоставляется финансирование в размере 500 евро на освоение выбранной образовательной программы. Финансирование не предоставляется тем, кто не выбрал программу после получения предыдущего финансирования в рамках этого проекта, а также тем, кто продолжает или прекратил обучение. Финансирование можно использовать для прохождения программ до 30 апреля 2026 года. После завершения обучения участник получает удостоверение.