Штраф до 30 тысяч евро: в Латвии ужесточают наказание за нарушение международных санкций

В Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики внесены дополнения, предусматривающие административную ответственность за нарушение условий санкций при приобретении, продаже или перемещении подсанкционных товаров через государственную границу Латвии, а также при оказании посреднических, технических или других связанных с этими товарами услуг, либо при совершении иных запрещённых действий, если стоимость таких товаров или услуг не превышает 10 000 евро. Штраф может быть наложен на физических лиц — до 10 000 евро; на юридических лиц — до 30 000 евро.