Штраф до 30 тысяч евро: в Латвии ужесточают наказание за нарушение международных санкций
Во вторник, 10 июня 2025 года, в Латвии вступят в силу существенные изменения, касающиеся ответственности за нарушение международных санкций.
Поправки предусматривают как ужесточение уголовных наказаний, так и введение нового механизма административной ответственности, а также упрощенный порядок сообщения о нарушениях санкций.
«Усиление жесткого подхода к серьезным преступлениям и одновременно введение административной ответственности за менее значительные нарушения — это важный шаг к повышению эффективности работы всех вовлеченных учреждений в борьбе с нарушениями санкционного режима, расследовании преступлений и уголовном преследовании. Сейчас это особенно важно в связи с продолжающейся агрессивной войной России против Украины», — комментирует генеральный прокурор Латвийской Республики Юрис Стуканс.
В статье 84 Уголовного закона введены новые квалифицирующие признаки преступления, а также увеличены максимальные сроки лишения свободы, что позволяет применять более суровые наказания за нарушение санкционного режима. Уголовная ответственность за действия с подсанкционными товарами и связанными с ними услугами наступает в случае значительного объема нарушения — если стоимость товаров или услуг составляет не менее 10 000 евро.
При этом сохраняется действующий порог уголовной ответственности в случаях, когда нарушения касаются товаров стратегического значения, огнестрельного оружия и его основных компонентов, боеприпасов, товаров и технологий военного назначения, а также других объектов секторальных или целевых финансовых санкций.
В Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики внесены дополнения, предусматривающие административную ответственность за нарушение условий санкций при приобретении, продаже или перемещении подсанкционных товаров через государственную границу Латвии, а также при оказании посреднических, технических или других связанных с этими товарами услуг, либо при совершении иных запрещённых действий, если стоимость таких товаров или услуг не превышает 10 000 евро. Штраф может быть наложен на физических лиц — до 10 000 евро; на юридических лиц — до 30 000 евро.
Санкций к исполнению, между тем, в Латвии становится все больше и больше. Так, ЕС утвердил недавно новый пакет санкций в отношении России.