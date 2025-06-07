Политолог Филипп Раевский объясняет, почему в этом году такая высокая активность на муниципальных выборах
На этих муниципальных выборах явка избирателей к 16:00 уже превысила общую активность на предыдущих выборах, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Высокую активность на нынешних муниципальных выборах можно объяснить тем, что предварительное голосование проходило в течение нескольких дней, а сами выборы проходят «в нормализованных условиях», заявил политолог и директор агентства общественных связей Mediju tilts Филипп Раевский.
Филипп Раевский напомнил, что прошлые муниципальные выборы «были с отклонениями» по ряду причин. На процесс повлияло проведение внеочередных выборов в Риге, которые проходили отдельно и изолированно от остальных, что снизило общий интерес. Кроме того, на ход голосования отрицательно повлияла пандемия COVID-19.
«Главная надежда, если смотреть на данные, — это возвращение к норме: к нормальному состоянию, при котором участие избирателей и проведение выборов происходят в нормальных условиях», — отметил Раевский.
Как уже сообщалось, по состоянию на 16:00, с учетом проголосовавших на предварительном голосовании, в выборах приняли участие около 39% избирателей, имеющих право голоса, согласно данным Центральной избирательной комиссии. В целом в этих выборах могут участвовать 1 377 183 жителя Латвии. Голосование в субботу продолжается до 20:00.
В этом году, в отличие от предыдущих муниципальных выборов, избиратели могут голосовать на любом участке своего самоуправления.