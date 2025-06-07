Политолог Филипп Раевский объясняет, почему в этом году такая высокая активность на муниципальных выборах

Как уже сообщалось, по состоянию на 16:00, с учетом проголосовавших на предварительном голосовании, в выборах приняли участие около 39% избирателей, имеющих право голоса, согласно данным Центральной избирательной комиссии. В целом в этих выборах могут участвовать 1 377 183 жителя Латвии. Голосование в субботу продолжается до 20:00.