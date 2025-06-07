На избирательных участках проводится традиционный опрос проголосовавших - когда станут известны его результаты?
В крупных городах Латвии сегодня проходит масштабный экзитпол на выборах самоуправлений. Результаты опроса, проведенного среди почти 6500 проголосовавших, помогут спрогнозировать исход голосования.
Сегодня в крупных городах национальное информационное агентство LETA в сотрудничестве с Латвийским общественным СМИ (LSM), Рижским университетом им. Страдиня (РУС) и Латвийским университетом (ЛУ) проводит опрос уже проголосовавших на выборах самоуправлений граждан на выходе с избирательных участков (EXIT poll), чтобы сразу после закрытия участков можно было сделать прогноз об исходе выборов.
Методологическую поддержку в проведении опроса оказывает центр исследований рынка и общественного мнения SKDS. В Латгале к проведению опроса подключились представители других СМИ и негосударственного сектора.
В ходе опроса у избирательных участков на условиях анонимности будут опрошены почти 6500 граждан, уже отдавшие свой голос на выборах самоуправлений в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Елгаве, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе. Проводящие опрос люди будут работать более чем на 70 участках. Эти результаты не будут официальными, которые позволили бы сообщить количество набранных партиями мест и имена депутатов, избранных на этих выборах. Официальные подсчеты проводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК), считая отданные на выборах голоса и учитывая плюсы и минусы, поставленные у имен кандидатов в избирательных бюллетенях.
Результаты опроса будут обнародованы после закрытия участков в 20:00.
Предварительные данные по выборам ЦИК обещает объявить после полуночи. К утру воскресенья станут известны предварительные итоги выборов на большинстве участков.