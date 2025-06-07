На избирательных участках проводится традиционный опрос проголосовавших - когда станут известны его результаты?

В ходе опроса у избирательных участков на условиях анонимности будут опрошены почти 6500 граждан, уже отдавшие свой голос на выборах самоуправлений в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Елгаве, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе. Проводящие опрос люди будут работать более чем на 70 участках. Эти результаты не будут официальными, которые позволили бы сообщить количество набранных партиями мест и имена депутатов, избранных на этих выборах. Официальные подсчеты проводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК), считая отданные на выборах голоса и учитывая плюсы и минусы, поставленные у имен кандидатов в избирательных бюллетенях.