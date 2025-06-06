"Будет проповедовать дальше свои идеи": несколько партий не хотят участвовать в дебатах на LTV, если там будет Росликов
Партии "Честь служить Риге" (ЧСР) и "Союз зеленых и крестьян" (СЗК) призывают остальные участвующие в выборах Рижского самоуправления политические силы воздержаться от участия в дебатах на Латвийском телевидении (LTV), если в них заявлено участие лидера партии "За стабильность" Алексея Росликова.
В совместном заявлении для прессы ЧСР и СЗК выражают опасения, что "выходка Росликова в Сейме была заранее спланированным актом по разжиганию национальной ненависти", за которое лидера партии "За стабильность" следовало бы наказать. Кроме того, по мнению партий, "За стабильность" не должна продолжать получать государственное финансирование.
"Если ЛТВ, которое содержится на деньги налогоплательщиков […] сегодня даст платформу, где ему еще выступать и проповедовать дальше свои идеи, то латвийская "пятая колонна" получит новый толчок и наша внутренняя безопасность станет еще более хрупкой", - сказано в заявлении.
Обе партии призывают другие политические силы взвесить это предложение, поскольку оно касается основных ценностей, достоинства и чести государства, а также безопасности жителей Латвии.