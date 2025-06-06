"Будет проповедовать дальше свои идеи": несколько партий не хотят участвовать в дебатах на LTV, если там будет Росликов

В совместном заявлении для прессы ЧСР и СЗК выражают опасения, что "выходка Росликова в Сейме была заранее спланированным актом по разжиганию национальной ненависти", за которое лидера партии "За стабильность" следовало бы наказать. Кроме того, по мнению партий, "За стабильность" не должна продолжать получать государственное финансирование.