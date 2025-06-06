Литовская компания, частично принадлежащая мэру Каунаса, продала свой бизнес в России на третьем году войны в Украине
Частично принадлежащая мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису компания по производству и торговле рыбой и другими продуктами питания Viciunu grupe продала свой бизнес в России и на других восточных рынках в апреле прошлого года чуть более чем за 100 млн евро.
Это подтвердил член правления Viciunu grupe Дайнюс Матийошайтис, когда его попросили прокомментировать имеющиеся у BNS данные и потенциальную сумму сделки, рассчитанную на основе отчетов компании.
«Часть бизнеса, которая работала в России, Беларуси, Казахстане и на других русскоязычных рынках (кроме Украины), была продана в начале прошлого года, грубо говоря, за три показателя EBITDA , генерируемых этой частью бизнеса, что в общей сложности составляет чуть больше 100 млн евро», — сказал Матийошайтис.
По его словам, в соответствии со структурой группы на тот момент, часть предприятий продавала Viciunu grupe, часть — ее управляющая VG Holding, поэтому, сказал Матийошайтис, сбор данных из отчетов отдельных компаний существенно искажает картину.
«С точки зрения бухгалтерского учета компания понесла убыток от этой сделки, поскольку стоимость акций в бухгалтерском учете была немного выше суммы сделки», — добавил один из менеджеров Viciunu grupe.
На основании данных отчета о деятельности за 2024 год Viciunu grupe продала напрямую контролируемую ею калининградскую фабрику по производству крабовых палочек и рыбной продукции Vichiunai-Rus и торговую компанию по этой продукции BaltKo (по 100% акций в каждой), а также другие косвенно контролируемые компании на Востоке за 76,7 млн евро, подсчитали эксперты.