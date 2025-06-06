Литовская компания, частично принадлежащая мэру Каунаса, продала свой бизнес в России на третьем году войны в Украине

«Часть бизнеса, которая работала в России, Беларуси, Казахстане и на других русскоязычных рынках (кроме Украины), была продана в начале прошлого года, грубо говоря, за три показателя EBITDA , генерируемых этой частью бизнеса, что в общей сложности составляет чуть больше 100 млн евро», — сказал Матийошайтис.