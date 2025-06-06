В ЕС придумали, как еще наказать Россию: РФ внесут в "серый список" стран, в который едва не попала Латвия
Евросоюз рассматривает возможность включения России в "серый список" стран, принимающих недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег - в качестве меры по усилению финансового давления на Москву.
Как пишет Deutsche Welle, об этом сообщила в пятницу, 6 июня, британская газета The Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии. По словам собеседников издания, официальное решение пока не принято, но в Европарламенте (ЕП) "существует огромная поддержка идеи включения России в список". Для утверждения полного списка требуется одобрение большинства депутатов ЕП.
Публикация нового "серого списка" ожидалась уже на нынешней неделе, но в последний момент Еврокомиссия отложила утверждение по "административным/процедурным причинам". Теперь ожидается, что список будет принят в начале следующей недели.
Включение в "серый список" сопряжен с репутационными потерями и обязывает финансовые учреждения проводить дополнительную проверку при обработке транзакций, связанных с организациями или лицами из стран-фигурантов, что увеличивает издержки.
"Серый список" Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обычно базируется на аналогичном списке, составленном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственным органом, созданным для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ранее подготовленная версия списка ЕС, с которой ознакомилась FT, соответствовала последнему списку FATF и предусматривала добавление таких стран, как Алжир, Ангола, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла. Помимо этого, предполагалось исключение из списка Барбадоса, Гибралтара, Ямайки, Панамы, Сенегала, Уганды и ОАЭ.
В свое время, в 2019 году, в список FATF хотели занести и Латвию. Однако, после многочисленных проверок и проведенных латвийскими властями реформ, Латвию в 2020 году все же признали соответствующей международным требованиям по борьбе с отмыванием денег.