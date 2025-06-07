Деньги будущих латвийских пенсионеров сгонят с дивана и отправят на работу - поднимать экономику страны
Ассоциация финансовой отрасли (FNA) и Латвийская ассоциация частного и венчурного капитала подпишут меморандум с целью содействовать инвестициям, соответствующим интересам участников пенсионных фондов - в латвийские предприятия и государственную инфраструктуру.
В ассоциации отмечают, что в Латвии уже долгое время актуализируется важная проблема — недостаточное участие капитала пенсионных фондов в развитии национальной экономики. Хотя активы пенсионных фондов второго уровня приближаются к девяти миллиардам евро, лишь незначительная часть этих средств возвращается в экономику страны. Это связано с рядом вызовов, с которыми постоянно сталкивается инвестиционная среда — сложностями в реализации проектов, низким качеством управления, недостаточной прозрачностью и разными ожиданиями инвесторов и предпринимателей в отношении рисков и доходности проектов.
В поисках практических решений FNA и Латвийская ассоциация частного и венчурного капитала подпишут меморандум. Его цель — способствовать инвестициям, соответствующим интересам участников пенсионных фондов, в латвийские компании, государственную инфраструктуру, а также в развитие устойчивой среды.
FNA организует мероприятие в среду, 11 июня, на котором будут обсуждаться меморандум, его задачи и предполагаемые действия, существующие препятствия и возможности для более широкого и соответствующего инвестирования пенсионного капитала в Латвии, а также конкретные шаги по дальнейшему укреплению сотрудничества между управляющими пенсионными фондами и фондами венчурного капитала.