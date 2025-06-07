Деньги будущих латвийских пенсионеров сгонят с дивана и отправят на работу - поднимать экономику страны

В ассоциации отмечают, что в Латвии уже долгое время актуализируется важная проблема — недостаточное участие капитала пенсионных фондов в развитии национальной экономики. Хотя активы пенсионных фондов второго уровня приближаются к девяти миллиардам евро, лишь незначительная часть этих средств возвращается в экономику страны. Это связано с рядом вызовов, с которыми постоянно сталкивается инвестиционная среда — сложностями в реализации проектов, низким качеством управления, недостаточной прозрачностью и разными ожиданиями инвесторов и предпринимателей в отношении рисков и доходности проектов.