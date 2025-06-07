Мешок для мусора помог пассажирке проучить известную своей строгостью авиакомпанию Ryanair
Как пишет британское издание Daily Express, 43-летняя туристка Натали Сэдлер придумала гениальный способ утереть нос жадному авиаперевозчику.
Мать троих детей рассказала, что когда она 20 мая 2025 года садилась на рейс из Пальма-де-Майорки в Лидс-Брэдфорд, один из сотрудников попросил ее положить чемодан в устройство для измерения размеров багажа. Женщина приобрела приоритетную посадку для своего семейного отпуска на Балеарских островах и имела право на провоз двух предметов ручной клади размерами 40x20x25 и 55x40x20 см. И хотя Натали признала, что ее чемодан был чуть большим по размерам, она отказалась платить 70 евро за сумку, потому что обратившийся к ней сотрудник был "груб".
Она направилась в ближайший бар у выхода на посадку и попросила там мусорный мешок. Женщина высыпала в него все из своего чемодана, а последний оставила в аэропорту. Затем она села в самолет и положила мешок на верхнюю полку, пока другие пассажиры ей аплодировали.
"Он (чемодан) был буквально на ноготь шире, чем нужно, и колесо было немного выдвинуто, так что я не собираюсь это оспаривать. Она (сотрудница Ryanair) сказала: "Если ты не заплатишь 70 евро, то полетишь домой другим рейсом. Я отправлю рейс без тебя". Дело было не в деньгах, а в принципе, потому что она была такой грубой", – рассказала Натали.
Также миссис Сэдлер заявила, что летела на Майорку на Ryanair всего за семь дней до злополучного рейса с тем же чемоданом и не было никаких проблем. Этот совершенно новый чемодан был подарком от ее родителей, тем не менее, она не пожалела, что оставила его.
"Я была очень рада отказаться от чемодана. Это просто чемодан, это не конец света... У меня было такое чувство, будто я только что вышла из тюрьмы. Я определенно куплю еще один чемодан, но я еще раз проверю размеры. Я не хочу снова через это проходить... Чемодан стоит всего 45 фунтов стерлингов, так что я не собиралась платить 70 евро", – отметила женщина.
В Ryanair при этом заявили, что вовлеченный в инцидент работник был с третьей стороны, однако напомнили, что пассажиры обязаны соблюдать правила: "Политика Ryanair в отношении багажа проста: если сумка помещается в наш размерник, она провозится бесплатно. Если сумка не помещается в наш размерник, за нее взимается плата. Сумка этого пассажира превысила допустимые размеры, и он решил перепаковать свои вещи в другую сумку, которая подошла размеру. Есть очень простое решение этой проблемы: пассажиры просто соблюдают свое соглашение при бронировании и путешествуют с сумками, которые соответствуют или меньше наших согласованных размеров".
В Турции тем временем ужесточили меры против авиапассажиров, которые встают со своих мест до того, как погаснет табло «пристегнуть ремни» после посадки. Нарушителям выписывают крупные штрафы.