Мешок для мусора помог пассажирке проучить известную своей строгостью авиакомпанию Ryanair

В Ryanair при этом заявили, что вовлеченный в инцидент работник был с третьей стороны, однако напомнили, что пассажиры обязаны соблюдать правила: "Политика Ryanair в отношении багажа проста: если сумка помещается в наш размерник, она провозится бесплатно. Если сумка не помещается в наш размерник, за нее взимается плата. Сумка этого пассажира превысила допустимые размеры, и он решил перепаковать свои вещи в другую сумку, которая подошла размеру. Есть очень простое решение этой проблемы: пассажиры просто соблюдают свое соглашение при бронировании и путешествуют с сумками, которые соответствуют или меньше наших согласованных размеров".