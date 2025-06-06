Люди жалуются: KNAB получил сотни сообщений о возможных нарушениях предвыборной агитации
Перед выборами в Латвии выявлено множество нарушений предвыборной агитации, включая незаконное использование административных ресурсов.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило около 600 сигналов о возможных нарушениях правил агитации перед выборами самоуправлений, сообщила Латвийскому радио руководитель отдела бюро по расследованию нарушений политических организаций Амалия Райтума. В 450 случаях констатированы основания для начала проверки, и нарушения подтвердились в 35 из них - по ним начаты административные процессы. Однако, по прогнозам Райтумы, их число возрастет по мере продолжения проверок.
Многие из выявленных нарушений связаны с использованием административных ресурсов для агитации, например, видеоматериалы агитационного характера снимались в помещениях самоуправлений, к их подготовке привлекались работники самоуправлений и использовались муниципальные материально-технические ресурсы.
Еще одно часто встречающееся нарушение - отсутствие на печатных агитационных материалах указания на то, что это агитационный материал, кто его оплатил и каков его тираж, рассказала Райтума.
Как отметила представитель KNAB, перед этими выборами граждане очень активно сообщают о возможных нарушениях, что можно объяснить значительной ролью интернета в проведении политических кампаний - информация распространяется очень быстро, что позволяет оперативно реагировать и сообщать о нарушении контролирующим органам.