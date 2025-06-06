Люди жалуются: KNAB получил сотни сообщений о возможных нарушениях предвыборной агитации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получило около 600 сигналов о возможных нарушениях правил агитации перед выборами самоуправлений, сообщила Латвийскому радио руководитель отдела бюро по расследованию нарушений политических организаций Амалия Райтума. В 450 случаях констатированы основания для начала проверки, и нарушения подтвердились в 35 из них - по ним начаты административные процессы. Однако, по прогнозам Райтумы, их число возрастет по мере продолжения проверок.