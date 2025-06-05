Мошенники украли у налоговой службы Великобритании десятки миллионов фунтов стерлингов

HMRC сообщила, что направила уведомления пострадавшим клиентам, заблокировала их учетные записи, удалила данные для входа и устранила ложную информацию из налоговых записей. При этом налогоплательщикам не нужно предпринимать никаких действий. «Это была попытка получить деньги от HMRC, а не попытка украсть деньги у вас», — говорится в уведомлении налоговой службы.