Мошенники украли у налоговой службы Великобритании десятки миллионов фунтов стерлингов
Организованные преступники украли 47 миллионов фунтов стерлингов (58,66 миллиона евро) у британской налоговой службы в прошлом году, используя фишинговые методы для получения доступа к более чем 100 000 учетных записей клиентов и незаконного оформления выплат от имени государства.
В уведомлении, размещенном на правительственном сайте Налоговой и таможенной службы (HMRC) Великобритании, сообщается о несанкционированном доступе, при этом подчеркивается, что ни один клиент не понес финансовых потерь.
Заместитель генерального директора HMRC Анджела Макдональд, выступая перед членами парламента, заявила, что мошенники, выдавая себя за клиентов, сумели получить три выплаты на общую сумму 47 миллионов фунтов. «Это очень большая сумма, и это абсолютно неприемлемо», — подчеркнула она.
Генеральный директор Джон-Пол Маркс, выступавший вместе с Макдональд в ходе запланированного парламентского слушания о работе налоговой службы, сообщил, что по факту произошедшего в прошлом году проводилось уголовное расследование, в результате которого были произведены аресты.
«Это было фишинг-мошенничество, организованное преступностью с целью получения личных данных за пределами систем HMRC», — пояснил Маркс.
HMRC сообщила, что направила уведомления пострадавшим клиентам, заблокировала их учетные записи, удалила данные для входа и устранила ложную информацию из налоговых записей. При этом налогоплательщикам не нужно предпринимать никаких действий. «Это была попытка получить деньги от HMRC, а не попытка украсть деньги у вас», — говорится в уведомлении налоговой службы.
HMRC также отметила, что инцидент не является кибератакой. «Преступники использовали личную информацию, полученную в ходе фишинговых действий или из других источников, чтобы попытаться незаконно получить выплаты от HMRC», — говорится в заявлении.
Если уж жулики одурачили даже налоговую службу, то что говорить про простых людей. Несмотря на усиленные меры безопасности, в первом квартале 2025 года мошенники выманили у клиентов крупнейших банков Латвии 2,564 млн евро.