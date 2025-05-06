Мошенники процветают - латвийцы сами переводят им миллионы

При этом за первые три месяца этого года предотвращено 4043 случая мошенничества на общую сумму 2 289 284 евро. В том числе за первые три месяца этого года удалось предотвратить 1106 попыток телефонного мошенничества на 886 609 евро, 2706 попыток инвестиционного мошенничества на 1 195 540 евро и 231 случай мошенничества иного рода на 207 135 евро.