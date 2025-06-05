Латвийская фирма примет участие в строительстве метро в Стокгольме
Производитель железобетонных и деревянных конструкций SIA Skonto Prefab заключил договор с шведской компанией Implenia Sverige об участии в проекте расширения метро Стокгольма.
Согласно договору, Skonto Prefab примет участие в строительстве нескольких станций метро. Работы компании предстоит завершить до сентября этого года. Сумма контракта не разглашается. В компании отмечают, что для упрощения реализации проекта специалисты Skonto Prefab разработали новую технологию для монтажа подземных конструкций. Она позволяет выполнять работы быстрее и эффективнее по сравнению с традиционными методами, а также требует меньших инвестиций в оборудование.
Проект предусматривает строительство 19 новых станций, более 17 километров железнодорожных путей и почти 130 000 новых жилых домов до 2030 года. Работы выполняются с соблюдением повышенных требований безопасности, поскольку все новые станции строятся на глубине от 30 до 100 метров под землей. Договор заключен со шведским подразделением швейцарской строительной компании Implenia.
Пока латвийские строители работают в Швеции, в Латвии все больше строительных проектов реализуют эстонцы и литовцы. Так, мы недавно сообщали о том, что в латвийской столице возобновлено приостановленное прошлым летом строительство бизнес-квартала Preses Nama Kvartāls.