Латвийская фирма примет участие в строительстве метро в Стокгольме

Согласно договору, Skonto Prefab примет участие в строительстве нескольких станций метро. Работы компании предстоит завершить до сентября этого года. Сумма контракта не разглашается. В компании отмечают, что для упрощения реализации проекта специалисты Skonto Prefab разработали новую технологию для монтажа подземных конструкций. Она позволяет выполнять работы быстрее и эффективнее по сравнению с традиционными методами, а также требует меньших инвестиций в оборудование.