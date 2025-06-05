Трех пассажиров авиакомпании Ryanair сразу после полета отправили в больницу. Что случилось в воздухе?

Как говорится в заявлении полиции Баварии, среди пострадавших — женщина с травмой головы, ее двухлетний ребенок с ушибами, а также 59-летняя женщина, жалующаяся на боли в спине. Все трое были доставлены в больницу, остальные получили помощь на месте.