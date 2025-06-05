Трех пассажиров авиакомпании Ryanair сразу после полета отправили в больницу. Что случилось в воздухе?
Рейс авиакомпании Ryanair, следовавший в Милан, был вынужден совершить экстренную посадку на юге Германии поздно вечером в среду из-за сильной турбулентности, вызванной грозой. Как сообщили в полиции, пострадали девять пассажиров.
По информации Reuters, самолет, вылетевший из Берлина, приземлился в Меммингене — примерно в 115 км к западу от Мюнхена, после того как пилот принял решение об экстренной посадке из-за плохих погодных условий.
Как говорится в заявлении полиции Баварии, среди пострадавших — женщина с травмой головы, ее двухлетний ребенок с ушибами, а также 59-летняя женщина, жалующаяся на боли в спине. Все трое были доставлены в больницу, остальные получили помощь на месте.
Компания Ryanair сообщила, что капитан рейса запросил медицинскую помощь еще до посадки. Компания добавила, что для пассажиров был организован другой рейс до Милана. Однако полиция ранее в своем заявлении сообщила, что авиакомпания организовала автобусный трансфер, поскольку местные авиационные власти не сразу дали разрешение на продолжение полетов.