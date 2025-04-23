Ryanair ввел новые правила: некоторым пассажирам, кроме паспорта, понадобится еще один документ

Как сообщают ирландские СМИ, женщинам, ожидающим появления на свет малыша, Ryanair запрещает летать после 36-й недели. Если ожидаются близнецы или большее количество малышей, то справка о пригодности к перелетам, которая называется fit to fly, понадобится уже с 28-й недели, а после 32-й перелеты запрещены вовсе.