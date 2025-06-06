Мировой океан спасен? Придумана пластмасса, которая растворяется в морской воде

Как сообщает Reuters, хотя ученые давно экспериментируют с биоразлагаемыми пластмассами, исследователи из Центра новых материалов RIKEN и Токийского университета заявляют, что их новый материал разрушается гораздо быстрее и не оставляет никаких следов. В лаборатории в городе Вако недалеко от Токио команда продемонстрировала, как небольшой кусок пластика исчезает в контейнере с соленой водой после того, как его перемешивали около часа.