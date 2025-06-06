Мировой океан спасен? Придумана пластмасса, которая растворяется в морской воде
Исследователи из Японии разработали пластмассу, которая растворяется в морской воде в течение нескольких часов.
Как сообщает Reuters, хотя ученые давно экспериментируют с биоразлагаемыми пластмассами, исследователи из Центра новых материалов RIKEN и Токийского университета заявляют, что их новый материал разрушается гораздо быстрее и не оставляет никаких следов. В лаборатории в городе Вако недалеко от Токио команда продемонстрировала, как небольшой кусок пластика исчезает в контейнере с соленой водой после того, как его перемешивали около часа.
Хотя команда пока не обнародовала планы по коммерциализации, руководитель проекта Такудзо Аида отметил, что их исследование вызвало большой интерес, в том числе со стороны упаковочной промышленности. Программа ООН по окружающей среде прогнозирует, что к 2040 году загрязнение пластиком утроится, добавляя от 23 до 37 миллионов тонн отходов ежегодно в океаны.
«Дети не могут выбрать, на какой планете им жить. Это наша обязанность как ученых — оставить им наилучшую возможную среду», — сказал Аида.
По его словам, новый материал по прочности сопоставим с пластиком на основе нефти, но разрушается до исходных компонентов при воздействии соли. Эти компоненты затем перерабатываются природными бактериями, что позволяет избежать образования микропластика, вредного для морской жизни и попадающего в пищевую цепочку. Поскольку соль содержится также в почве, кусок материала размером около пяти сантиметров распадается на суше за более чем 200 часов, добавил ученый.
Материал можно использовать как обычный пластик, если покрыть его защитным слоем. Сейчас команда сосредоточена на поиске наилучших методов такого покрытия. Пластик нетоксичен, негорюч и не выделяет углекислый газ.
Одно из самых загрязненных в мире морей - Балтийское. Не так давно в нем обнаружили загадочное вещество: его происхождение поразило ученых.