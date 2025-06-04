За три дня предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовали 102 462 человека
В течение трех дней досрочного голосования на муниципальных выборах в Латвии предварительно проголосовали 7,44% избирателей, сообщил агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии Андрей Вайварс.
В целом в досрочном голосовании приняли участие 102 462 человека, что составляет 7,44% от общего числа имеющих право голоса.
Наибольшая активность наблюдалась в Риге, где за три дня проголосовали 9,19% избирателей. Следом идут Видземе с 7,76%, Латгале — 6,26% и Земгале — 5,91%. Наименьшая активность зафиксирована в Курземе, где проголосовали лишь 5,67% избирателей.
Процесс досрочного голосования сопровождался техническими проблемами, которые повлияли на работу необходимых для выборов систем и реестров.
Досрочно проголосовать можно будет также в четверг с 8:00 до 11:00 и в пятницу с 12:00 до 15:00.
Основной день голосования состоится в субботу.
Также до 12:00 субботы проголосовать по месту пребывания смогут избиратели, которые по состоянию здоровья не могут лично прибыть в избирательный участок. На этих выборах впервые будет организована выездная возможность для голосования.