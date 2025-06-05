Без airBaltic билеты подорожают: финансист предупреждает о рисках для латвийцев

По словам Крастиньша, airBaltic конкурирует с такими авиагигантами, как Ryanair и Lufthansa, а значит, должно действовать на тех же условиях — без постоянной финансовой поддержки правительства. «Если компания не может работать с прибылью в среднем или долгосрочном периоде, она не может существовать. Это противоречит правилам Европейского союза», — отметил Крастиньш.