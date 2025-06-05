Без airBaltic билеты подорожают: финансист предупреждает о рисках для латвийцев
Если государство перестанет поддерживать airBaltic, цены на авиабилеты резко вырастут, предупреждает финансист Эдмунд Крастиньш.
Эдмунд Крастиньш в эфире передачи «Preses klubs» на TV24 заявил, что деятельность национальной авиакомпании airBaltic должна быть экономически оправданной. Даже несмотря на положительное влияние компании на развитие рижского аэропорта и доступность региона государство не может бесконечно покрывать убытки частного предприятия.
По словам Крастиньша, airBaltic конкурирует с такими авиагигантами, как Ryanair и Lufthansa, а значит, должно действовать на тех же условиях — без постоянной финансовой поддержки правительства. «Если компания не может работать с прибылью в среднем или долгосрочном периоде, она не может существовать. Это противоречит правилам Европейского союза», — отметил Крастиньш.
Главное последствие, которое почувствуют простые жители Латвии, — это рост цен на авиабилеты. «Как только airBaltic исчезнет, билеты сразу подорожают», — подчеркнул эксперт.
Крастиньш также напомнил, что, несмотря на критику расходов на поддержку авиакомпании, проект Rail Baltica обойдется государству в разы дороже: «Эти затраты будут просто колоссальными по сравнению с вложениями в airBaltic», — резюмировал он.
Ранее бывший министр земледелия Латвии и депутат Сейма Дидзис Шмитс высказал резкую критику в адрес национальной авиакомпании airBaltic. По его мнению, подобные структуры — это привилегия исключительно богатых стран, к которым Латвия, по его словам, не принадлежит.