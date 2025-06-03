Нам не по карману: бывший министр ставит под сомнение необходимость национальной авиакомпании для Латвии

Тем временем, как показывают официальные данные, в первом квартале 2025 года airBaltic вновь завершила период с убытками — 29,348 миллиона евро. Хотя это и на 27,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, компания все еще остается убыточной. Следует отметить, что почти 98% акций airBaltic на сегодняшний день принадлежат латвийскому государству. Вывод, к которому подводит Шмитс, предельно ясен: в условиях, когда государство сталкивается с ограниченными ресурсами, содержание собственной авиакомпании превращается не в инструмент развития, а в непозволительную финансовую ношу.