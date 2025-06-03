Нам не по карману: бывший министр ставит под сомнение необходимость национальной авиакомпании для Латвии
Бывший министр земледелия Латвии и депутат Сейма Дидзис Шмитс в эфире передачи TV24 "Preses klubs" высказал резкую критику в адрес национальной авиакомпании airBaltic. По его мнению, подобные структуры — это привилегия исключительно богатых стран, к которым Латвия, по его словам, не принадлежит.
"Наличие своей национальной авиакомпании — это роскошь очень богатых государств", — подчеркнул политик. Он привел в пример Литву, которая отказалась от собственной авиакомпании, хотя ее столица, Вильнюс, по словам Шмитса, сейчас переполнена туристами. Это, по его мнению, доказывает, что отсутствие государственной авиакомпании не мешает развитию туризма или транспортной доступности страны.
Особенно жестко депутат высказался в адрес бывшего руководства airBaltic, заявив, что компания на протяжении десяти лет вводила общество в заблуждение, обещая зарабатывать без поддержки государства и успешно конкурировать на рынке. "Я точно знаю одно — такая авиакомпания возможна только у действительно богатой страны. А мы от этого уровня еще очень далеко", — резюмировал он.
Тем временем, как показывают официальные данные, в первом квартале 2025 года airBaltic вновь завершила период с убытками — 29,348 миллиона евро. Хотя это и на 27,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, компания все еще остается убыточной. Следует отметить, что почти 98% акций airBaltic на сегодняшний день принадлежат латвийскому государству. Вывод, к которому подводит Шмитс, предельно ясен: в условиях, когда государство сталкивается с ограниченными ресурсами, содержание собственной авиакомпании превращается не в инструмент развития, а в непозволительную финансовую ношу.