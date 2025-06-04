Литовская компания взяла в долг 16 млн евро, чтобы достроить бизнес-квартал на месте бывшего Дома печати в Риге

В размещении участвовали как новые инвесторы, так и действующие партнеры, решившие продолжить участие в проекте, обменяв ранее приобретенные облигации на бумаги нового выпуска. «Высокий интерес инвесторов к проекту Kvartāls Preses Nams ясно демонстрирует, что наша последовательная стратегия и долгосрочные планы получают признание. Это одно из крупнейших размещений недвижимости на рынке облигаций в этом году — мы привлекли 15,95 миллиона евро. Такой результат — важная оценка проделанной работы и сильная мотивация создавать долгосрочную ценность для инвесторов, партнеров и всего рынка», — комментирует Повилас Урбонавичюс, управляющий Lords LB Special Fund V.