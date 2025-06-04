Литовская компания взяла в долг 16 млн евро, чтобы достроить бизнес-квартал на месте бывшего Дома печати в Риге
Девелопер недвижимости PN Project, реализующий проект Kvartāls Preses Nams ("Квартал Дома печати") в Риге, сообщил о завершении первого выпуска облигаций в рамках своей эмиссионной программы. Привлечено почти 16 миллионов евро всего за три недели.
В размещении участвовали как новые инвесторы, так и действующие партнеры, решившие продолжить участие в проекте, обменяв ранее приобретенные облигации на бумаги нового выпуска. «Высокий интерес инвесторов к проекту Kvartāls Preses Nams ясно демонстрирует, что наша последовательная стратегия и долгосрочные планы получают признание. Это одно из крупнейших размещений недвижимости на рынке облигаций в этом году — мы привлекли 15,95 миллиона евро. Такой результат — важная оценка проделанной работы и сильная мотивация создавать долгосрочную ценность для инвесторов, партнеров и всего рынка», — комментирует Повилас Урбонавичюс, управляющий Lords LB Special Fund V.
PN Project в ближайшее время планирует запустить второй выпуск облигаций в рамках проекта Kvartāls Preses Nams. «Учитывая, что часть инвесторов не успела принять участие в первом размещении, мы готовимся объявить второй выпуск в самое ближайшее время. Надеемся, что это станет возможностью для еще более широкой аудитории инвесторов присоединиться к проекту и помочь достичь наших долгосрочных целей», — добавил Повилас Урбонавичюс.
Летом прошлого года строительство квартала было остановлено. Как заявили литовские инвесторы, под влиянием внешних обстоятельств. Возобновили работы в апреле этого года. В первой фазе предусмотрено строительство офисного здания класса А, за которым последует вторая фаза — многофункциональный центр. На последующих этапах запланировано возведение десятиэтажного офисного здания, а также реновация существующего здания Дома печати.
Ранее мы подробнее сообщали об этом проекте. Девелопер обещает, что новый квартал станет будущей деловой артерией Риги, которую будут отличать устойчивые, энергоэффективные и экологически чистые решения.