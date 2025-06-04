Впервые за три года глава Пентагона решил отказаться от участия во встрече контактной группы по обороне Украины
Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что станет первым случаем за три года, когда глава Пентагона пропускает это мероприятие.
Как отметило издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, Хегсет будет находиться в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО завтра, но сегодня его место в контактной группе по обороне Украины займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.
При этом, Пентагон объяснил отсутствие своего главы на встрече контактной группы проблемами с расписанием. "График поездок Хегсета исключал возможность участия в завтрашней встрече", - сказал пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. В прошлом месяце Хегсет все таки присоединился к "Рамштайну, но в виртуальном формате.
Великобритания и Германия взяли на себя руководство группой в феврале после того, как Хегсет заявил, что США больше не будут играть главную роль в ежемесячных встречах, учрежденных тогдашним министром обороны Ллойдом Остином в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом администрация президента Дональда Трампа продолжает поставлять оружие и оборудование в Украину в рамках пакета помощи на сумму 61 млрд долларов, установленного бывшим президентом Джо Байденом.
Кроме контактной группы по обороне Украины есть также коалиция доброй воли. И она тоже намерена изменить стратегию поддержки Украины. В чем она будет состоять?