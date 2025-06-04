Впервые за три года глава Пентагона решил отказаться от участия во встрече контактной группы по обороне Украины
фото: Shutterstock
Министр обороны США Пит Хегсет.
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Впервые за три года глава Пентагона решил отказаться от участия во встрече контактной группы по обороне Украины

Отдел новостей

Otkrito.lv

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что станет первым случаем за три года, когда глава Пентагона пропускает это мероприятие.

Как отметило издание Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, Хегсет будет находиться в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО завтра, но сегодня его место в контактной группе по обороне Украины займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

При этом, Пентагон объяснил отсутствие своего главы на встрече контактной группы проблемами с расписанием. "График поездок Хегсета исключал возможность участия в завтрашней встрече", - сказал пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. В прошлом месяце Хегсет все таки присоединился к "Рамштайну, но в виртуальном формате.

Великобритания и Германия взяли на себя руководство группой в феврале после того, как Хегсет заявил, что США больше не будут играть главную роль в ежемесячных встречах, учрежденных тогдашним министром обороны Ллойдом Остином в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом администрация президента Дональда Трампа продолжает поставлять оружие и оборудование в Украину в рамках пакета помощи на сумму 61 млрд долларов, установленного бывшим президентом Джо Байденом.

Кроме контактной группы по обороне Украины есть также коалиция доброй воли. И она тоже намерена изменить стратегию поддержки Украины. В чем она будет состоять?

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