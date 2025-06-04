Впервые за три года глава Пентагона решил отказаться от участия во встрече контактной группы по обороне Украины

Великобритания и Германия взяли на себя руководство группой в феврале после того, как Хегсет заявил, что США больше не будут играть главную роль в ежемесячных встречах, учрежденных тогдашним министром обороны Ллойдом Остином в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. При этом администрация президента Дональда Трампа продолжает поставлять оружие и оборудование в Украину в рамках пакета помощи на сумму 61 млрд долларов, установленного бывшим президентом Джо Байденом.