Является ли визит президента привилегией? Как отбираются компании, которые посещает Ринкевич
Президент Латвии и его канцелярия регулярно получают множество приглашений от компаний со всей страны, которые приглашают президента посетить их производства, офисы или другие объекты. Как происходит отбор компаний и по каким критериям решается, какие из них президент посетит, разъясняет Канцелярия президента.
Учитывая количество получаемых приглашений, отбор компаний осуществляется тщательно и обдуманно. Цель президентских визитов — всесторонне ознакомиться со структурой и развитием латвийской экономики, поэтому выбираются предприятия разного масштаба и профиля — как малые и средние, так и крупные, с местным или иностранным капиталом.
В процессе отбора также учитываются и другие факторы, например:
- Внешнеэкономические партнеры компании (особое внимание уделяется направлениям сотрудничества, таким как связи с Россией или Беларусью).
- Региональное представительство.
- Социальная ответственность и вклад в общество.
- Недавние достижения — например, успешное проведение первичного публичного размещения акций (IPO), укрепляющего латвийский рынок капитала.
Визиты президента в компании чаще всего происходят в рамках региональных выездов, а также тогда, когда это позволяет рабочий график президента.
Компании, которые хотят видеть президента у себя, должны быть активными, открытыми и социально ответственными — эти аспекты играют важную роль в процессе отбора. Приглашение можно отправить на информационный адрес электронной почты: info@president.lv.