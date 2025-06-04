Является ли визит президента привилегией? Как отбираются компании, которые посещает Ринкевич

Учитывая количество получаемых приглашений, отбор компаний осуществляется тщательно и обдуманно. Цель президентских визитов — всесторонне ознакомиться со структурой и развитием латвийской экономики, поэтому выбираются предприятия разного масштаба и профиля — как малые и средние, так и крупные, с местным или иностранным капиталом.