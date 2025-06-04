Является ли визит президента привилегией? Как отбираются компании, которые посещает Ринкевич
фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
Ринкевич посетил кофейню Kalve Coffee и заявил, что в Латвии можно создать ценный продукт.
В Латвии

Является ли визит президента привилегией? Как отбираются компании, которые посещает Ринкевич

Sabīne Plauka

Jauns.lv

Президент Латвии и его канцелярия регулярно получают множество приглашений от компаний со всей страны, которые приглашают президента посетить их производства, офисы или другие объекты. Как происходит отбор компаний и по каким критериям решается, какие из них президент посетит, разъясняет Канцелярия президента.

Учитывая количество получаемых приглашений, отбор компаний осуществляется тщательно и обдуманно. Цель президентских визитов — всесторонне ознакомиться со структурой и развитием латвийской экономики, поэтому выбираются предприятия разного масштаба и профиля — как малые и средние, так и крупные, с местным или иностранным капиталом.

В процессе отбора также учитываются и другие факторы, например:

  • Внешнеэкономические партнеры компании (особое внимание уделяется направлениям сотрудничества, таким как связи с Россией или Беларусью).
  • Региональное представительство.
  • Социальная ответственность и вклад в общество.
  • Недавние достижения — например, успешное проведение первичного публичного размещения акций (IPO), укрепляющего латвийский рынок капитала.

Визиты президента в компании чаще всего происходят в рамках региональных выездов, а также тогда, когда это позволяет рабочий график президента.

Компании, которые хотят видеть президента у себя, должны быть активными, открытыми и социально ответственными — эти аспекты играют важную роль в процессе отбора. Приглашение можно отправить на информационный адрес электронной почты: info@president.lv.

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