ФОТО: Ринкевич посетил кофейню Kalve Coffee и заявил, что в Латвии можно создать ценный продукт

"Кофейная культура в Латвии развивается, и растет интерес к качественному кофе и местам, где им можно насладиться. Kalve Coffee является подтверждением того, что прямо здесь, в Латвии, можно создать продукт с высокой добавленной стоимостью, который доступен покупателям, при этом сохраняя устойчивый подход к окружающей среде и гордясь латвийской идентичностью. Решение команды Kalve Coffee предложить акции на бирже и способность привлечь значительный капитал отражает не только уверенность инвесторов в деятельности компании, но и посылает позитивный сигнал инвестиционному климату в целом, вдохновляя другие компании следовать этому примеру и рассматривать такой путь развития", - отметил Эдгар Ринкевич после визита.