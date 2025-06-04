Повысят ли безопасность смотровой башни в Дзинтари после трагического случая?
После расследования трагического инцидента, произошедшего в конце мая, самоуправление Юрмалы рассмотрит возможные меры по улучшению безопасности смотровой башни в лесопарке Дзинтари.
Ранее сообщалось, что 27 мая вечером произошла трагедия в лесопарке Дзинтари - некий молодой человек поднялся на смотровую башню и вскоре прыгнул с нее вниз. К сожалению, травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными, и пострадавший погиб на месте.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс, однако первоначально нет признаков преступного деяния. В рамках уголовного процесса назначены экспертизы.
Комментируя, планируется ли повысить безопасность башни после происшествия, в самоуправлении сообщили, что дальнейшие действия будут рассмотрены после получения заключения ГП по результатам расследования.
Согласно опубликованной самоуправлением информации, смотровая площадка башни находится на высоте 33,5 метра. У башни 12 балкончиков.