Повысят ли безопасность смотровой башни в Дзинтари после трагического случая?
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Повысят ли безопасность смотровой башни в Дзинтари после трагического случая?

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

После расследования трагического инцидента, произошедшего в конце мая, самоуправление Юрмалы рассмотрит возможные меры по улучшению безопасности смотровой башни в лесопарке Дзинтари.

Ранее сообщалось, что 27 мая вечером произошла трагедия в лесопарке Дзинтари - некий молодой человек поднялся на смотровую башню и вскоре прыгнул с нее вниз. К сожалению, травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными, и пострадавший погиб на месте.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс, однако первоначально нет признаков преступного деяния. В рамках уголовного процесса назначены экспертизы.

Комментируя, планируется ли повысить безопасность башни после происшествия, в самоуправлении сообщили, что дальнейшие действия будут рассмотрены после получения заключения ГП по результатам расследования.

Согласно опубликованной самоуправлением информации, смотровая площадка башни находится на высоте 33,5 метра. У башни 12 балкончиков.

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