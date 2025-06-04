Повысят ли безопасность смотровой башни в Дзинтари после cмерти молодого человека?

Ранее сообщалось, что 27 мая вечером произошла трагедия в лесопарке Дзинтари - некий молодой человек поднялся на смотровую башню и вскоре прыгнул с нее вниз. К сожалению, травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными, и пострадавший погиб на месте.