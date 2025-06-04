Поддержка соседей: президент Литвы поздравил Латвию с избранием в Совбез ООН
После избрания Латвии в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) президент Литвы Гитанас Науседа выразил свою решительную поддержку нашей стране.
«Мы поздравляем президента Эдгара Ринкевича и народ Латвии с избранием в Совет Безопасности ООН на срок 2026–2027 годов! Это важный шаг, который отражает твердую приверженность Латвии международному порядку, основанному на правилах, и принципам Устава ООН. Литва твердо стоит на стороне Латвии в вопросах мира и порядка во всем мире», — написал Науседа в социальной сети X в среду.
Congratulations to President @edgarsrinkevics and the Latvian people on the election to the UN Security Council for 2026–2027!— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 4, 2025
A milestone reflecting Latvia’s strong commitment to international rule-based order&UN Charter principles.
🇱🇹 stands firmly with 🇱🇻 for global peace…
Литва была непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2014 и 2015 годах. Во время своего членства в Совбезе Литва сосредоточилась на урегулировании конфликта в Украине, обеспечении верховенства закона, защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, сотрудничестве между ООН и Европейским союзом, борьбе с незаконной торговлей оружием, борьбе с терроризмом и безопасности журналистов.
Совет Безопасности ООН является единственным органом, который может санкционировать применение военной силы в соответствии с международным правом.