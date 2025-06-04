Поддержка соседей: президент Литвы поздравил Латвию с избранием в Совбез ООН

«Мы поздравляем президента Эдгара Ринкевича и народ Латвии с избранием в Совет Безопасности ООН на срок 2026–2027 годов! Это важный шаг, который отражает твердую приверженность Латвии международному порядку, основанному на правилах, и принципам Устава ООН. Литва твердо стоит на стороне Латвии в вопросах мира и порядка во всем мире», — написал Науседа в социальной сети X в среду.