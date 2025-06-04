Внимание, путешественники! Власти США запретили провоз в сдаваемом багаже еще семи предметов
Администрация транспортной безопасности США и Федеральное управление гражданской авиации предупредили туристов о запрете перевозки некоторых устройств в сдаваемом багаже при перелетах в США. Причина — потенциальная угроза безопасности из-за риска возгорания.
Новые правила вступают в силу немедленно. Теперь запрещено класть в багаж устройства с аккумуляторами, которые могут перегреться, загореться или взорваться.
Список запрещенных к провозу в сдаваемом багаже предметов:
1. Портативные зарядные устройства (пауэр-банки);
2. Чехлы с функцией зарядки для телефонов;
3. Дополнительные литий-ионные батареи;
4. Дополнительные литий-металлические батареи;
5. Запасные телефонные аккумуляторы;
6. Запасные аккумуляторы для ноутбуков;
7. Внешние аккумуляторы и зарядные блоки.
Все эти устройства содержат литиевые батареи и разрешены к перепозке только в ручной клади. В случае если ручную кладь сдают у выхода на посадку или у трапа, пассажир обязан достать из нее все запасные батареи и держать при себе в салоне. Клеммы батарей при этом должны быть защищены от короткого замыкания, например с помощью изоляции или упаковки.
Причина ограничений в том, что в грузовом отсеке невозможно быстро обнаружить и потушить пожар, вызванный перегревом аккумулятора. Поэтому такие устройства должны находиться в салоне, где экипаж сможет оперативно отреагировать в случае инцидента.
Недавно мы сообщали о том, что любой, кто летит в Турцию, теперь рискует нарваться на крупный штраф. Что надо знать?