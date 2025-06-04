Внимание, путешественники! Власти США запретили провоз в сдаваемом багаже еще семи предметов

Все эти устройства содержат литиевые батареи и разрешены к перепозке только в ручной клади. В случае если ручную кладь сдают у выхода на посадку или у трапа, пассажир обязан достать из нее все запасные батареи и держать при себе в салоне. Клеммы батарей при этом должны быть защищены от короткого замыкания, например с помощью изоляции или упаковки.