Лучше, чем в Швеции и Ирландии: Латвии удалось существенно уменьшить число обездоленных детей

По сравнению с 2023 годом наибольшее снижение доли детей, находящихся в зоне риска, произошло в Румынии — минус 5,2 п.п., за ней следуют Ирландия (–3,7 п.п.) и Венгрия (–3,3 п.п.). В то же время наиболее заметный рост показателя наблюдался в Финляндии (+3,5 п.п.), Хорватии (+2,0 п.п.), а также в Болгарии и Бельгии (по +1,2 п.п.).