Лучше, чем в Швеции и Ирландии: Латвии удалось существенно уменьшить число обездоленных детей
Согласно недавно опубликованным данным, в 2024 году в Европейском союзе 19,5 миллиона детей находились под угрозой бедности или социальной изоляции. Это составило 24,2% всех детей в возрасте до 18 лет, что на 0,6 процентного пункта (п.п.) меньше по сравнению с 2023 годом (24,8%). В Латвии доля таких детей не столь велика по сравнению с большинством других стран ЕС.
На уровне отдельных стран наибольшая доля детей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, в 2024 году была зафиксирована в Болгарии (35,1%), Испании (34,6%) и Румынии (33,8%). Самые низкие показатели были зарегистрированы в Словении (11,8%), на Кипре (14,8%) и в Чехии (15,4%).
По сравнению с 2023 годом наибольшее снижение доли детей, находящихся в зоне риска, произошло в Румынии — минус 5,2 п.п., за ней следуют Ирландия (–3,7 п.п.) и Венгрия (–3,3 п.п.). В то же время наиболее заметный рост показателя наблюдался в Финляндии (+3,5 п.п.), Хорватии (+2,0 п.п.), а также в Болгарии и Бельгии (по +1,2 п.п.).
В Латвии обездоленные дети составляют 17,9% от числа всех несовершеннолетних в стране. Это меньше, чем в среднем по ЕС 24,2%, а также меньше, чем в Ирландии (20,6%), Швеции (20,9%), Литве (22,8%), Германии (22,9%), Франции (26,2%) и во многих других странах.
В 2015 году несчастных детей в Латвии насчитали 30,7% от общего числа несовершеннолетних. Прогресс очевиден.
В целом же Латвия довольно пожилая страна. Согласно недавно опубликованным данным, доля детей в возрасте до 14 лет составляет у нас 15,1%, снизившись на 0,3% за последний год. Средний возраст жителей Латвии поэтому приличный – 43,5 года.