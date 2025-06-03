Ведется работа, чтобы сбои в избирательной системе не повторились

Она сообщила, что наблюдавшиеся вечером в понедельник сбои были устранены к полуночи, и выразила надежду, что аналогичных проблем больше не возникнет. Кристине Саулите отметила, что это новая система, поэтому незначительные неполадки можно было предвидеть.