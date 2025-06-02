"Отмена школьной формы - это идиотизм!" Бывший премьер Гайлис вспоминает, что раньше одежда для школы стоила всего 30 рублей

Также он отметил, что «всегда были люди побогаче и менее обеспеченные», поэтому в этой ситуации ничего нельзя поделать. «Можно жалеть тех, кто менее обеспечен. Но всегда есть причины, почему так происходит. Очень часто, конечно, это стартовый капитал... Если ты рождаешься в бедной, необразованной семье, то просто начинаешь с низкой позиции, и очень редко кто-то пробивается. Логично, что дети, которые рождаются в семье с обоими родителями, да еще если у тебя есть братья и сестры, то у тебя совсем другие стартовые условия. Ну, так оно и есть! Мир неравен», – подытожил предприниматель.