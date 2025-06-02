Почему водители Rīgas satiksme попадают в аварии? Возможно, виноваты навязанные начальством переработки
Государственная инспекция труда (VDI) начала проверку в связи с переработками в Rīgas satiksme, после того как бывший сотрудник в конце прошлого года подал заявление о незаконной сверхурочной работе водителей предприятия.
Как сообщила передача TV3 "Nekā personīga", бывший водитель Rīgas satiksme сообщил о нарушениях, связанных с переработками водителей транспорта. В своем сообщении он указал, что водители перерабатывают больше, чем разрешено законом, а предприятие требует работать сверхурочно, ссылаясь на нехватку водителей и невозможность обеспечить общественный транспорт в полном объеме без переработок.
Согласно закону, водителям запрещено работать более 56 часов в неделю, и разрешено отработать не более восьми сверхурочных часов в течение семи дней. Водитель указал, что у более чем 550 сотрудников имеются переработки, и, по его данным, более 100 работников превысили максимально допустимое рабочее время за отчетный период.
Учитывая, что в предприятии работает большое количество сотрудников, объем проверяемых документов и информации очень велик, пояснили в VDI. Региональное отделение VDI в Риге запросило у Rīgas satiksme дополнительную информацию и документы, поэтому проверка продолжается.