Почему водители Rīgas satiksme попадают в аварии? Возможно, виноваты навязанные начальством переработки

Согласно закону, водителям запрещено работать более 56 часов в неделю, и разрешено отработать не более восьми сверхурочных часов в течение семи дней. Водитель указал, что у более чем 550 сотрудников имеются переработки, и, по его данным, более 100 работников превысили максимально допустимое рабочее время за отчетный период.