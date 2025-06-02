Фермеры Видземе и Латгале просят объявить чрезвычайную ситуацию

Сейчас фермеры делают все возможное, чтобы как можно быстрее отправиться от наводнения, но важно привлечь к решению ситуации правительство. "Еще несколько дней назад мы смотрели на меняющиеся погодные условия с осторожностью, но с надеждой, что они улучшатся. Однако некоторые латвийские фермеры уже пострадали от затопления. Это как приговор урожаю и той работе, которую фермеры проделали до сих пор. К сожалению, урожая в этих районах не будет", - сказал Гутманис.