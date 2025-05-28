Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве - последует ли Латвия этому примеру?

Ранее Otkrito.lv сообщал, что садоводы по всей Латвии сейчас тщательно подсчитывают потери, чтобы в дальнейшем обратиться к правительству с просьбой о компенсациях. По их словам, урожай местных ягод в этом году может быть собран позже обычного и в значительно меньших объемах. Во многих местах сливы, вишни, черная и красная смородина пострадали от весенних заморозков.