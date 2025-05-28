Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве - последует ли Латвия этому примеру?
Весенние заморозки нанесли сокрушительный удар по сельскому хозяйству Литвы, вынудив правительство объявить чрезвычайную ситуацию. Пока фермеры соседей подсчитывают потери, Латвия внимательно следит за развитием событий, опасаясь схожих последствий.
Правительство Литвы в среду приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за весенних заморозков, которые причинили серьезный ущерб фермерам страны. "Объявление чрезвычайное ситуации государственного уровня создало бы более благоприятные условия для переговоров с Европейской комиссией о возможности компенсации понесенных убытков (...) и дало бы возможность использовать предусмотренные в правовых актах исключения для неприменения санкций к сельскохозяйственным субъектам", - сказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Игнас Хофманас.
"Это особенно важно при выполнении кредиторских обязательств, обязательств перед банками, это создало бы гибкость в их выполнении. (...) Это также открыло бы пути использования национального кризисного фонда", - добавил министр.
По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства и местных самоуправлений, в некоторых регионах погибло до 50-90% урожая в зависимости от сельскохозяйственной культуры, а в других - до 100% урожая ягод и фруктов.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что садоводы по всей Латвии сейчас тщательно подсчитывают потери, чтобы в дальнейшем обратиться к правительству с просьбой о компенсациях. По их словам, урожай местных ягод в этом году может быть собран позже обычного и в значительно меньших объемах. Во многих местах сливы, вишни, черная и красная смородина пострадали от весенних заморозков.