Очередное ДТП в Риге: на Вантовом мосту произошло столкновение с участием автобуса №25
После трагической аварии, произошедшей в Риге в субботу, в которой погиб водитель легкового автомобиля в результате лобового столкновения с автобусом маршрута №3, в соцсетях начали появляться сообщения о новом инциденте с участием общественного транспорта.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на Даугавгривском шоссе в Риге в субботу произошла смертельная авария.
На этот раз, судя по опубликованному снимку, ДТП произошло на Вантовом мосту. В аварию попал автобус маршрута №25, следовавший в направлении Ильгюциемса. На фотографии видно, как передняя часть автобуса получила значительные повреждения после столкновения с крупным транспортным средством аварийной службы — на кабине автобуса разбито лобовое стекло, передняя часть смята.
О пострадавших в результате этого инцидента пока не сообщается. На месте происшествия работают службы, уточняются обстоятельства произошедшего.
Этот случай вызывает обеспокоенность жителей города, особенно на фоне недавней смертельной аварии. Горожане активно обсуждают происходящее в социальных сетях, выражая тревогу по поводу безопасности на дорогах и в общественном транспорте.