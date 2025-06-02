Очередное ДТП в Риге: на Вантовом мосту произошло столкновение с участием автобуса №25

На этот раз, судя по опубликованному снимку, ДТП произошло на Вантовом мосту. В аварию попал автобус маршрута №25, следовавший в направлении Ильгюциемса. На фотографии видно, как передняя часть автобуса получила значительные повреждения после столкновения с крупным транспортным средством аварийной службы — на кабине автобуса разбито лобовое стекло, передняя часть смята.