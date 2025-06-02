Вызванное дождями наводнение повредило исторический объект в Прейли
фото: Visit Preiļi
К объекту теперь удобнее добираться на лодке.
В Латвии

Вызванное дождями наводнение повредило исторический объект в Прейли

Отдел новостей

Otkrito.lv

После сильных дождей на прошлой неделе и появления новых трещин ограничен доступ к сохранившимся фрагментам конюшни Прейльского поместья, сообщает самоуправление Прейльского края.

Из-за интенсивных осадков фундамент конюшни оказались в воде, что, возможно, привело к частичной просадке здания. Обнаружены несколько новых трещин в кирпичных конструкциях, что свидетельствует о нарастающей деформации строения и дальнейшем ухудшении его устойчивости.

На основании визуальных осмотров, проведенных строительным управлением, и заключения строительного инспектора о техническом состоянии объекта, установлено, что текущее состояние руин конюшни Прейльского поместья является аварийным и может представлять угрозу для посетителей парка. С целью предотвращения возможного несчастного случая принято решение оградить территорию вокруг здания.

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