Вызванное дождями наводнение повредило исторический объект в Прейли
После сильных дождей на прошлой неделе и появления новых трещин ограничен доступ к сохранившимся фрагментам конюшни Прейльского поместья, сообщает самоуправление Прейльского края.
Из-за интенсивных осадков фундамент конюшни оказались в воде, что, возможно, привело к частичной просадке здания. Обнаружены несколько новых трещин в кирпичных конструкциях, что свидетельствует о нарастающей деформации строения и дальнейшем ухудшении его устойчивости.
На основании визуальных осмотров, проведенных строительным управлением, и заключения строительного инспектора о техническом состоянии объекта, установлено, что текущее состояние руин конюшни Прейльского поместья является аварийным и может представлять угрозу для посетителей парка. С целью предотвращения возможного несчастного случая принято решение оградить территорию вокруг здания.
Прошедшие в последние дни проливные дожди наделали в Латвии бед. Больше всего осадков зафиксировано в Даугавпилсе, в Алуксне и в Резекне. Интенсивные дожди прошли также в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене.