Новый поворот: кто больше всего выиграл от успешной атаки Украины на российские аэродромы

Однако наибольший эффект атака оказывает на моральный дух самой Украины и, в некоторой степени, ее сторонников. Много говорят о многочисленных нападениях России на Украину, что очень угнетает не только самих украинцев, но и их сторонников, а внезапный успех Украины вселяет оптимизм и веру в то, что все не так уж плохо, сказал директор Stratcom, напомнив, что "война в значительной степени происходит в головах".