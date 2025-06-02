Новый поворот: кто больше всего выиграл от успешной атаки Украины на российские аэродромы
Вчера украинские беспилотники нанесли удары по российским аэродромам, значительно сократив стратегические авиационные возможности России. Эта операция укрепляет моральный дух Украины и ее союзников, внезапно меняя восприятие хода войны.
От удара украинских беспилотников по российским аэродромам на прошлой неделе, в результате которого пострадала треть стратегической авиации России, больше всего выиграет моральный дух самих украинцев и их союзников, заявил в интервью Латвийскому радио директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации (Stratcom) Янис Сартс.
По его словам, в этой войне Украина неоднократно демонстрировала, что когда все выглядит очень мрачно, она может внезапно сделать что-то, что заставит по-другому взглянуть на украинские возможности. "Я думаю, что это своего рода почерк украинцев", - прокомментировал Сартс, напомнив также о прошлогодней операции Украины в Курске, которая стала для многих совершенно неожиданным поворотом событий.
По его мнению, военный эффект от атаки на российские аэродромы также очень хорош - стратегические воздушные возможности страны-агрессора были значительно сокращены. Конечно, это не означает перелома в войне, но пойдет на пользу Украине, считает Сартс.
Однако наибольший эффект атака оказывает на моральный дух самой Украины и, в некоторой степени, ее сторонников. Много говорят о многочисленных нападениях России на Украину, что очень угнетает не только самих украинцев, но и их сторонников, а внезапный успех Украины вселяет оптимизм и веру в то, что все не так уж плохо, сказал директор Stratcom, напомнив, что "война в значительной степени происходит в головах".
Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары беспилотниками по нескольким военным аэродромам, где базируются бомбардировщики в глубине российской территории, в том числе в Сибири.