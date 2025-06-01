Водителей призывают соблюдать установленные ограничения.
В Латвии
Сегодня 19:12
Туннель под Каменным мостом в Риге закрывается до 20 июня
В связи с продолжающимися работами по укреплению набережной улицы Мукусалас и строительством сопутствующей инфраструктуры, с 2 по 20 июня будет закрыто движение транспорта в зоне туннеля под Каменным мостом в направлении от улицы Мукусалас на улицу Кугю.
Водителей призывают соблюдать установленные ограничения. Для проезда на улицу Кугю необходимо воспользоваться объездом вдоль Латвийской национальной библиотеки. Движение будет перенаправлено на маршрут: улица Мукусалас – улица Акменю – улица Валгума – бульвар Узварас – Ранькя дамбис.
Подрядчику SIA Tilts поручено обеспечить установку дорожных знаков, доступ жителей и предприятий, расположенных на указанных участках улиц, к местам проживания или работы, а также движение оперативного и общественного транспорта.
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