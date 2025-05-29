Рижский веломарафон.
В Латвии
Вчера 20:10
Через Ригу пройдет уникальный велопробег по Балтийскому пути
Сегодня комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту решил поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути в период с 2025 по 2027 год.
Обычно этот велопробег делится на несколько этапов во всех трех странах Балтии.
Проект постановления Рижской думы предусматривает выделение в течение трех лет софинансирования в размере 30 000 евро на проведение велопробега. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на заседании Рижской думы.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что 1 июня на мостах и улицах столицы будут ограничения движения из-за Рижского веломарафона.