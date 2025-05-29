Через Ригу пройдет уникальный велопробег по Балтийскому пути
фото: LETA
Рижский веломарафон.
В Латвии

Через Ригу пройдет уникальный велопробег по Балтийскому пути

Отдел новостей

LETA

Сегодня комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту решил поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути в период с 2025 по 2027 год.

Обычно этот велопробег делится на несколько этапов во всех трех странах Балтии.

Проект постановления Рижской думы предусматривает выделение в течение трех лет софинансирования в размере 30 000 евро на проведение велопробега. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на заседании Рижской думы.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что 1 июня на мостах и улицах столицы будут ограничения движения из-за Рижского веломарафона.

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