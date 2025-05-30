Власти приняли решение, которое повлияет на размер пенсий жителей Латвии
Депутаты Сейма во втором чтении поддержали поправки к закону о государственном фондовом пенсионном обеспечении, направленные на снижение комиссий управляющих второго пенсионного уровня.
В настоящее время комиссия управляющих второго уровня пенсий состоит из постоянной и переменной частей. Снижение предельного уровня постоянной части увеличит значение переменной, поясняют в Министерстве благосостояния — разработчике поправок. Чтобы зарабатывать больше, управляющим придется добиваться роста накоплений участников второго пенсионного уровня.
Сейчас в законе установлены «потолки» для постоянной части комиссии — 0,6% в год от объема активов, если они не превышают 300 миллионов евро. За каждый следующий евро комиссия составляет 0,4%. Новая редакция предусматривает поэтапное снижение 0,6% потолка за каждые следующие 100 миллионов евро под управлением, но не ниже 0,2%.
Министерство надеется, что изменения повысят доходность фондов второго пенсионного уровня. Максимальная ставка постоянной части составит 0,6% на первые 100 миллионов евро, затем будет снижаться на 7,5% за каждые следующие 100 миллионов, при этом установлен «пол» в 0,2%.
Управляющие фондами применяют постоянную часть комиссии ко всей сумме накоплений, выраженную в процентах годовых от объема активов под управлением. В основном используются максимальные значения этой комиссии, за исключением некоторых пассивно управляемых инвестиционных планов. По оценке Министерства благосостояния, экономия для участников второго пенсионного уровня за ближайшие десять лет может превысить 100 миллионов евро.
Но особо на рост пенсий рассчитывать не приходится. Как мы недавно сообщали, эксперты полагают, что жителям Латвии одной лишь государственной пенсии будет недостаточно.