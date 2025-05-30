Власти приняли решение, которое повлияет на размер пенсий жителей Латвии

Сейчас в законе установлены «потолки» для постоянной части комиссии — 0,6% в год от объема активов, если они не превышают 300 миллионов евро. За каждый следующий евро комиссия составляет 0,4%. Новая редакция предусматривает поэтапное снижение 0,6% потолка за каждые следующие 100 миллионов евро под управлением, но не ниже 0,2%.