С наступлением тепла жители Латвии потянулись в банки за кредитами. Сколько они берут в долг и на что тратят чужие деньги?
Как сообщает один из латвийских банков, с наступлением весеннего сезона вырос интерес жителей к кредитам.
По данным банка, потребительский кредит уже на протяжении нескольких лет остается одним из самых востребованных видов займов, и в этом году эта тенденция сохраняется. В марте и апреле зафиксирован рост числа заявок на 50% по сравнению с первыми месяцами года.
Спрос на потребительские кредиты обычно подвержен сезонности и возрастает по мере улучшения настроений в домохозяйствах. В первой половине этого года средний размер выданного потребительского кредита в Латвии составил 7300 евро — за последние четыре года он увеличился на 25%. Потребительские кредиты используются для самых разных покупок, а срок займа составляет от 3 месяцев до 7 лет. Сумма кредита может варьироваться от нескольких сотен до 20 000 евро.
Большинство клиентов берут деньги на ремонт и обустройство жилья, покупку автомобиля, а также наблюдается рост интереса к финансированию поездок и медицинских расходов — таких как стоматологические услуги, медицинские процедуры, операции и обследования. Почти в половине случаев жители используют финансирование на повседневные нужды — товары или услуги. Каждый четвертый кредит, в свою очередь, выдается на покупку автомобиля, и в этих случаях средняя сумма займа достигает 8900 евро.
Как мы недавно сообщали, эксперты выяснили, что жители Латвии упорно отказываются копить деньги - каждый пятый живет от получки до получки. Вот и приходится потом топать в банк за деньгами, когда приспичит.