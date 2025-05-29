С наступлением тепла жители Латвии потянулись в банки за кредитами. Сколько они берут в долг и на что тратят чужие деньги?

Спрос на потребительские кредиты обычно подвержен сезонности и возрастает по мере улучшения настроений в домохозяйствах. В первой половине этого года средний размер выданного потребительского кредита в Латвии составил 7300 евро — за последние четыре года он увеличился на 25%. Потребительские кредиты используются для самых разных покупок, а срок займа составляет от 3 месяцев до 7 лет. Сумма кредита может варьироваться от нескольких сотен до 20 000 евро.